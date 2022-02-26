Исследователи нашли пещеру с тайным лифтом, который спускался на 300 метров вниз

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26.02.2022, 11:28, Разное
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Команда спелеологов запланировала обследование местности, расположенной в горах. Специалисты обнаружили лаз в земляном покрове, который вел в служебный тоннель, внутри которого находились рельсы.

Спелеологи направились вдоль рельс и нашли еще один спуск – спустившись, они нашли пещеру, которая была загорожена массивным валуном. Спустя несколько часов сотрудники нашли лифт, с помощью которого они осуществили спуск.

Осмотрев пещеру, команда нашла ее несколько странной. В ней находились ответвления, которые открывали путь к кавернам, и спустя какое-то время группа оказалась возле металлической лестницы.

Так как на стенах была старая проводка, специалисты решили, что они оказались в закрытой шахте. Однако они не могли сопоставить найденные объекты, так как было заметно, что проводка ухоженная.

Далее группа нашла лифт, который был способен опуститься на глубину до трехсот метров. Смельчаки команды выдвинули предложение о спуске вниз, а более осторожные члены команды предложили воздержаться от такого шага, так как не были уверены в целостности тросов и самой конструкции.

Продолжив пеший ход, специалисты к вечеру оказались на открытом пространстве. Расположение этого места скрывается во избежание неприятных случаев, связанных с вандализмом.



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