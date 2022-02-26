Экс-конгрессмен США – Америка проигнорировала законное беспокойство России за свою безопасность — и вот результат

Если бы Джо Байден исключил принятие Украины в Североатлантический альянс, РФ не прибегла бы к военным действиям, полагает бывший конгрессмен США Тулси Габбард. В интервью Fox News Габбард подчеркнула, что не поддерживает решение Путина войти на территорию Украины, однако напомнила об опасности эскалации в российско-американских отношениях.

Кратко сверимся с мнением народа: согласно опросам, проведённым, конечно же, до вторжения, подавляющее большинство американцев против того, чтобы мы были вовлечены в украинский конфликт. Бывший конгрессмен Тулси Габбард следила за развитием событий с самого начала. Она ветеран вооружённых сил и, кстати, сейчас на военной службе. Её осуждали, называя иностранным агентом, за то, что она высказывала мнение большинства американцев. Сегодня она с нами на связи. Большое спасибо, что нашли для нас время.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Вам спасибо.

Итак, ваша реакция на то, что мы видим на протяжении последних суток?

ТУЛСИ ГАББАРД: В первую очередь, я никоим образом не поддерживаю решение Путина войти на территорию Украины. Это причиняет и будет причинять колоссальные страдания тем, кто там находится.

Да.

ТУЛСИ ГАББАРД: Я несколько раз бывала на Украине, у меня есть личные друзья, которые до сих пор находятся на Украине. Люди, не имеющие никакого отношения к политике, простые украинцы. Они напуганы, Такер, и разозлены…



Да.

ТУЛСИ ГАББАРД: Они злятся на Россию, злятся на Америку и на провальную политику руководства, которое могло всё это предотвратить. В том-то и заключается самая большая трагедия этой душераздирающей ситуации, этой войны: её можно было избежать! Если бы президент Байден и НАТО сделали именно то, о чём вы сейчас говорили, согласились бы исключить принятие Украины в НАТО, которое и США, и НАТО единодушно считали маловероятным, в то время как для РФ это законный повод для беспокойства за свою безопасность. Они не потерпят американских и натовских войск у своей границы, на территории Украины.

Если бы руководство США и НАТО так поступили, эту ситуацию можно было бы предотвратить. Проблема у нас в Америке, по-моему, заключается в том, что людей, поднимающих этот вопрос и оспаривающих решения администрации Байдена в этой истории, очерняют и высмеивают как предателей…

Да.

ТУЛСИ ГАББАРД: …вместо того чтобы высказать правду — о том, что нынешняя администрация действует не в интересах американского народа, поворачивается спиной к американскому народу.

Итак, теперь, когда действующий курс потерпел неудачу… А я не знаю никого, кто бы считал, что вторжение на Украину — это хорошо… Насколько нестабильна ситуация? Этот вопрос, похоже, людям поднимать не хочется. Но подобные вещи зачастую приводят к неожиданным, непредсказуемым формам эскалации. Вас это беспокоит?

ТУЛСИ ГАББАРД: Меня это крайне беспокоит. Об этом мы с вами говорили в дни и недели, предшествующие этой ситуации, и мы прогнозировали именно такое развитие событий, какое видим сегодня. Эта перепалка, когда лидеры РФ и Соединённых Штатов Америки говорят: «Если они проведут кибератаку, мы ответим более сильной кибератакой». Эскалация по типу «зуб за зуб» будет только нарастать. И никто, никто в администрации Байдена, в руководстве нашей страны не спрашивает, к чему всё это приведёт, чем это всё закончится, какую проблему это решит и во сколько обойдётся американскому народу.



Самое опасное — то, что речь идёт об эскалации конфликта между двумя великими мировыми ядерными державами, у которых есть ядерные ракеты, готовые к запуску в любой момент. Можем ли мы прийти к этому целенаправленно или по ошибке, неверно оценив ситуацию — а такие просчёты в истории не редкость! — мы имеем дело именно с такой серьёзной угрозой.

По-моему, хорошо сказано. Тулси Габбард, рад был вас видеть сегодня.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.