 

«Формула-1» отменила Гран-при России из-за событий на Украине

26.02.2022, 11:00, Новости дня
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Российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» отменён из-за вторжения РФ на Украину, пишет The Guardian. Организаторы, как отмечает издание, не стали осуждать действия Москвы, а сослались лишь на невозможность проведения гонки в нынешних условиях.


AP

После вторжения РФ на Украину «Формула-1» отменила Гран-при России, пишет The Guardian. Спортивная организация, как отмечается в статье, не стала осуждать Москву, а сослалась на «невозможность» проведения гонки в нынешних условиях.

«Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. В четверг вечером «Формула-1», Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при РФ в нынешних условиях невозможно», — сообщили организаторы соревнований.

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» должен был состояться 25 сентября, говорится в статье. На настоящий момент организаторы не сделали никаких намёков насчёт того, где взамен могут быть проведены соревнования.

В качестве потенциальной замены обсуждалась Турция, поскольку за последние два года она дважды принимала эти автогонки. Оба раза они проводились, когда в других странах отменялись этапы по причине пандемии COVID-19. Но на этот раз «Формула-1», судя по всему, не рассматривает автодром «Истамбул Парк» в качестве варианта, говорится в статье.



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