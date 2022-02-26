 

В ДНР создали гуманитарный коридор для сдавшихся военных Украины

26.02.2022, 10:55, Разное
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Власти Донецкой Народной Республики создали гуманитарный коридор для сдавшихся украинских военнослужащих. Об этом заявил
официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что сложивших оружие солдат ВСУ обеспечат едой и одеждой, а также окажут необходимую медицинскую помощь. Он обратился к украинским силовикам с призывом добровольно отказаться от ведения боевых действий и сохранить себе жизнь, не жертвуя ей ради “преступной украинской власти и олигархов”.



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