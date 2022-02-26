В ДНР создали гуманитарный коридор для сдавшихся военных Украины

Власти Донецкой Народной Республики создали гуманитарный коридор для сдавшихся украинских военнослужащих. Об этом заявил

официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что сложивших оружие солдат ВСУ обеспечат едой и одеждой, а также окажут необходимую медицинскую помощь. Он обратился к украинским силовикам с призывом добровольно отказаться от ведения боевых действий и сохранить себе жизнь, не жертвуя ей ради “преступной украинской власти и олигархов”.