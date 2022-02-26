Володин рассказал о вступающих в силу значимых законах

Пенсии военным проиндексируют на 8,6% – это выше уровня инфляции, отметил Володин. Ранее выплаты проиндексировали для гражданских неработающих пенсионеров, напомнил спикер.

“Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. Закон касается почти 2,6 миллиона человек”, – уточнил политик.

Также он сообщил, что с марта вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон касается тех, кто обязан проходить осмотр – водителей автобусов, такси и грузовиков.

“Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут”, – подчеркнул спикер.

Ужесточается контроль за оборотом оружия. Приобретать и хранить его не смогут те, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний, в том числе психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотики и психотропные вещества.

Тем, кто уже владеет оружием, понадобится проходить медосмотр раз в пять лет. Это можно сделать в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.

Другой важный закон направлен на борьбу с мошенничеством в благотворительной сфере. За использование ящиков для благотворительных сборов без права вести такую деятельность будут штрафовать. Максимально – на 50 тысяч рублей.