Макрон призвал готовиться к «долгой войне»

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.