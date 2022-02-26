 

Макрон призвал готовиться к «долгой войне»

26.02.2022, 10:50, Новости дня
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Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.



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