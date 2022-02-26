 

Зеленский призвал принять Украину в состав Евросоюза

26.02.2022, 10:50, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и сообщил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).

Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».

Отметим, что в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее финский президент Саули Ниинисте исключил срочное вступление в НАТО из-за событий на Украине.



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