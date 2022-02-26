 

Зеленский о членстве Украины в ЕС: Настал решающий момент, чтобы закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение

26.02.2022, 10:45, Новости дня
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“Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее”, – написал Зеленский.

Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата “прямо сейчас” 19 февраля призывал страны Запада глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский написал пост на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось утром 24 февраля.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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