 

Казахстан отказался помогать России в войне против Украины – СМИ

26.02.2022, 10:45, Новости дня
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Кроме того, по данным источников, Казахстан заявил, что не признает контролируемые Россией террористические группировки “ДНР” и “ЛНР”, признание которых президент Владимир Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

Совет национальной безопасности США приветствовал такие решения Казахстана.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 26 февраля российские военные потеряли 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, один зенитно-ракетный комплекс “Бук”, сообщает Генштаб ВСУ. В Офисе президента говорят о 3,5 тыс. уничтоженных российских военных.

О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Кроме того, ЕС, США, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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