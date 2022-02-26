Беременная Рианна и A$AP Rocky на показе Gucci в Милане

Объясняя свой выбор экстравагантных нарядов, 34-летняя барбадосская певица заявила: ее главная миссия – “продвигать идею сексуальности” для беременных женщин. Своему принципу Рианна следует неукоснительно, каждый раз приковывая к себе внимание. Минувшим вечером РиРи вместе с возлюбленным и отцом ее будущего ребенка рэпером A$AP Rocky появились на показе Gucci, проходившем в рамках Недели моды в Милане.

Для показа Рианна выбрала кружевной кроп-топ с бандо из черной кожи и атласные брюки-клеш с низкой посадкой и изображением дракона. Образ певица дополнила шубой цвета лаванды, красными остроносыми туфлями и золотым головным убором в стиле Клеопатры. A$AP Rocky выбрал более лаконичный total-black наряд, яркими акцентами которого стали желто-рыжие перчатки и большой чемодан Gucci. Не исключено, что в нем было все необходимое для нового образа РиРи. Его певица продемонстрировала на вечеринке после показа. Маленькое черное платье на тонких бретельках и с вырезом на животе, кабуки и яркий макияж, сочетающийся с шубой, – беспроигрышный вариант, когда хочешь, чтобы все взгляды были прикованы только к тебе.