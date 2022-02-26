 

Новый Ford Mondeo получил ST-Line версию

26.02.2022, 10:32, Новости дня
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Американский бренд Ford официально выпустил спортивную модификацию популярного седана Ford Mondeo.

Предложенный автомобиль существенно отличается по внешнему виду. Разработчиками установлены более агрессивные бамперы, декоративные вставки на кузове, а также крупные 19-дюймовые диски. Что касается интерьера салона, новый автомобиль имеет качественные материалы отделки. Среди новшеств указали крупный 27-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, который объединен с приборной панелью.

Пока технические параметры седана Mondeo остаются засекреченными. Эксперты не исключают, что под капотом установлен 2-литровый турбированный мотор, который выдает 238 л.с. мощности. Также в компании пока не готовы называть стоимость и сроки поступления в продажу.



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