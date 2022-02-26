Россияне смогут купить Genesis G80 с дизельным двигателем

Российские клиенты Genesis G80 ранее могли рассчитывать на покупку автомобиля исключительно с бензиновым двигателем.

Вместе с тем выход обновленной генерации седана состоялся в прошлом году. Поступление модели Genesis G80 с дизельным агрегатом длительное время не осуществлялось, однако теперь готовятся окончательно решить вопрос с данной модификацией. В частности, новый Genesis G80 с 2,2-литровым дизельным мотором на 190 л.с. мощности поступает на рынок РФ.

В компании уточнили, что стоимость дизельного седана Genesis G80 составит от 4,2 миллиона рублей. В максимальной комплектации приобрести автомобиль можно за 5,6 миллиона рублей. В свою очередь, начиная с базовой версии новый седан может похвастаться улучшенными параметрами и широким оснащением.