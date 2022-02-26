 

В Сети показали изображения кросс-купе Lada за 1,2 млн рублей

26.02.2022, 10:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отечественные дизайнеры продемонстрировали рендеры новой модели Renault Arkana от компании «АвтоВАЗ».

По снимкам очевидно, что транспортное средство обладает ниспадающей крышей, а также обладает множеством схожих черт с оригинальным кроссовером Renault Arkana. Однако не обойдется и без фирменных деталей, которые придают автомобиль индивидуальную особенность. Автор рендерных изображений назвал модель Lada Coupe Cross, что свидетельствует о купеобразном кузове.

В салоне установлен крупный мультимедийный дисплей. Под капотом кроссовера могут использовать 1,6 и 1,8-литровые бензиновые двигатели. Вместе с тем разработчики смогут существенно расширить линейку агрегатов с целью выхода различных версий, в зависимости от предпочтений клиентов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

03.10 / Найден способ обнулить выбросы пластмасс

01.11 / Нерешительность Джонсона обернулась для Великобритании жёстким карантином

09.10 / В Кабмине заявили, что решение о членстве Украины в НАТО лежит “исключительно в политической плоскости”

03.10 / Маас заявил, что России не уйти от санкций, если отравление Навального “Новичком” подтвердится

25.06 / Поправки в Конституцию РФ: голосовать нельзя бойкотировать 

16.06 / NYT: Байден в Женеве проявит уважение к Путину

27.07 / “Так вкусно, что сходишь с ума”. Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель

24.12 / Болгары шантажировали азербайджанцев интимными видео

15.02 / Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика