В Сети показали изображения кросс-купе Lada за 1,2 млн рублей

Отечественные дизайнеры продемонстрировали рендеры новой модели Renault Arkana от компании «АвтоВАЗ».

По снимкам очевидно, что транспортное средство обладает ниспадающей крышей, а также обладает множеством схожих черт с оригинальным кроссовером Renault Arkana. Однако не обойдется и без фирменных деталей, которые придают автомобиль индивидуальную особенность. Автор рендерных изображений назвал модель Lada Coupe Cross, что свидетельствует о купеобразном кузове.

В салоне установлен крупный мультимедийный дисплей. Под капотом кроссовера могут использовать 1,6 и 1,8-литровые бензиновые двигатели. Вместе с тем разработчики смогут существенно расширить линейку агрегатов с целью выхода различных версий, в зависимости от предпочтений клиентов.