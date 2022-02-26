Избегаем набора веса правильно: почему после 50 лучше отказаться от строгих диет и просто перейти на здоровое питание

Как известно, для большинства людей хорошая диета является залогом сохранения стройности и красоты. Но если вам за 50, то вы можете столкнуться с весьма неприятным открытием – привычный рацион перестает быть эффективным, ограничения в пище больше не способствуют поддержанию веса в норме.

Это происходит из-за изменений, происходящих в организме. После пятидесяти замедляется процесс метаболизма и становятся другими распределение запасов жира и гормональный фон. Поэтому тем, ко справил полувековой юбилей, лучше отказаться от строгих диет и просто перейти на здоровое питание.

Зачем поддерживать вес в норме

Придерживаться здорового питания вместо следования строгой диете – это вовсе не означает того, что кушать можно все без разбора и в любом количестве. Наоборот, следить за собственным рационом тем, кто вступил в период элегантного возраста, необходимо с особой тщательностью.

Здоровая пища должна быть сбалансированной и разнообразной, в рацион следует включить все продукты, в которых содержатся нужные для организма элементы.

Снижение базального метаболизма связано с прогрессирующей потерей мышечной массы и распределением жировой ткани. В молодости жир обычно скапливается в зоне ягодиц и бедер, но после пятидесяти основной зоной его расположения становится брюшная полость. И это может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем.

Происходящие в организме гормональные изменения и снижение метаболизма оказывают влияние на состояние костной ткани. Кости истончаются, становятся более хрупкими. И конечно же, для людей с лишним весом это является гораздо большей проблемой, чем для тех, кто поддерживает себя в хорошей физической форме.

Советы для поддержания физической формы

Хотя во второй половине жизни некоторое увеличение веса неизбежно, сохранить стройность не так-то уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Для того чтобы поддерживать физическую форму, нужно следовать простым советам:

откажитесь от монотонности в рационе питания; начните день с хорошо сбалансированного завтрака; не забывайте о том, что обед и ужин тоже важны; обращайте внимание на специи и заправки, содержащиеся в блюдах; употребляйте достаточное количество простой воды; уделяйте внимание поддержанию здоровья костей; не отказывайтесь от физической активности.

Следуя этим простым советам, вы с легкостью преодолеете переход от строгой диеты к разнообразному и полноценному питанию, не набрав при этом лишний вес.

Отказ от однообразия

В молодости многим помогают избежать набора веса монодиеты, то есть рацион питания, состоящий из небольшого количества конкретных продуктов. Однако в элегантном возрасте такая практика недопустима, поскольку организм, не получающий нужных ему веществ, начнет усиленно запасать жир.

В рационе должны присутствовать все продукты, приносящие пользу организму. Многие привыкли съедать одни и те же овощи, фрукты, птицу, мясо. Но в элегантном возрасте необходимо расширить свой рацион и дополнить привычные блюда другими, отличающимися по составу.

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Сделать это не как сложно, как кажется. Например, источником сложных углеводов являются не только макароны, хлеб и рис, но и ячмень, спельта, пшено, киноа, гречка.

Завтрак необычайно важен

Хорошо сбалансированный, питательный, но не обременительный завтрак – это залог наличия энергии и сил в течение всего дня.

На столе должен быть источник белка и кальция, например молоко, йогурт или другой кисломолочный продукт. Если же вы не любите молочные продукты, то стоит обратить внимание на альтернативные варианты, например на соевые напитки или спортивные коктейли.

Также должен присутствовать в рационе источник сложных углеводов, например простой хлеб, овсяные хлопья или другие злаковые. Но, конечно же, сдобную выпечку в свой завтрак включать не стоит.

Не забывайте про обед и ужин

Обед, как и ужин, поддерживает тот заряд энергии, который организм получает во время завтрака. Поэтому к тому, что и как вы едите в течение для, нужно относиться очень ответственно.

Рацион должен наполовину состоять из овощей и фруктов. Вторая половина – это цельные злаки и продукты, богатые белком, например мясо, рыба, яйца, бобовые или сыры. И конечно, нельзя забывать про углеводы.

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Воплотить этот подход на практике довольно-таки просто. Например, спагетти, посыпанные мелко порубленными овощами и зеленью, – пример сбалансированного и полезного блюда.

Обратите внимание на специи и заправки

Большинство людей, вступивших в период элегантного возраста, не задумываются том, какое количество соли, специй они используют при приготовлении пищи. Редко кто обращает внимание и на тип масла, используемый при тушении или жарке, при заправке салатов.

Между тем не все специи, заправки и сопутствующие продукты полезны тем, кто справил полувековой юбилей. Диетологи рекомендуют сократить потребление соли, сахара и исключить из рациона маргарин, кулинарный жир. Оптимальным вариантом для заправки и приготовления блюд являются растительные масла, например оливковое. И конечно же, не стоит злоупотреблять жгучими пряностями и использовать различные добавки, усиливающие вкус.

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Пейте воду

Нехватка жидкости в организме – проблема, свойственная людям, находящимся в элегантном возрасте. Причина этого кроется в том, что многие предпочитают различные напитки, например чай, обычной воде.

Между тем напитки не восполняют утрату жидкости. Поэтому легкое обезвоживание нередко возникает у тех, кто перешагнул пятидесятилетний рубеж, особенно при наличии физических нагрузок. Крайне важно в течение дня пить простую воду.

Важно позаботиться о костях

Сохранение и укрепление здоровья костей – первоочередная задача во второй половине жизни. Поэтому необходимо включить в свой рацион продукты и напитки, богатые кальцием, а также адекватно рассчитывать физические нагрузки.

Доступные источники кальция – минеральные воды, молочные продукты, яйца, рыба, бобы, орехи, семена. Содержится кальций и в овощах. Например, им богаты брокколи, цветная капуста, репа.

Крайне важно не забывать и о приеме витамина Д, без достаточного количества которого кальций, получаемый из продуктов, не усваивается в организме. Этот витамин содержится в жирной рыбе, например в лососе и в сельди.

Не отказывайтесь от физической активности

В элегантном возрасте не все ощущают в себе силы для занятий спортом, да и желание посещать тренажерный зал у многих отсутствует. Однако наличие регулярной умеренной физической активности крайне необходимо.

Физические нагрузки помогают снизить темпы потери мышечной массы и ослабления костной ткани. К тому же они препятствуют отложению жира и помогают поддерживать стройность. Также физические нагрузки способствуют общему жизненному тонусу.