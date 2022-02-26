 

Washington Times – Китай возложил вину за обострение украинского конфликта на США

26.02.2022, 9:36, Новости дня
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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин отказалась называть военную операцию РФ на Украине «вторжением». Более того, по её словам, именно Вашингтон спровоцировал войну поставками оружия Киеву и «ложной тревогой». Своими комментариями она ясно дала понять, что в этом вопросе Пекин встал на сторону Москвы, пишет The Washington Times.


AP

Китайские власти стали «ещё больше склоняться к поддержке российского военного вмешательства» на Украине. Они возложили ответственность за конфликт в Восточной Европе на США, явно продемонстрировав, что в текущем кризисе находятся на стороне Владимира Путина, пишет The Washington Times.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин отказалась называть военную операцию Москвы «вторжением». По её словам, к текущей ситуации привело несколько различных факторов, в первую очередь, поставки американского оружия ВСУ.

«США уже на протяжении некоторого времени усиливают напряжённость и раздувают войну. Вы знаете, сколько оружия и боеприпасов США отправили на Украину?» — риторически поинтересовалась Хуа. На её взгляд, если бы Вашингтон сделал больше для укрепления мира и уважительно относился к опасениям Москвы, то войны можно было бы избежать.

На вопрос журналистов, имеет ли такое суверенное государство, как Украина, право покупать оружие, представитель МИД КНР ответила: если два человека ссорятся и готовятся к драке, должны ли посторонние вооружить одну сторону или всё же попытаться предотвратить столкновение. «Сейчас не время подливать масла в огонь, а нужно объединить наши усилия, чтобы придумать способ потушить пожар и сохранить мир», — подчеркнула она.

Кроме того, по мнению Хуа, США спровоцировали Россию своим объявлением о том, что «нападение» на Украину состоится 16 февраля. Она предположила, что своей «ложной тревогой» Вашингтон только приблизил конфликт к реальности.

«Те, кто по примеру США, раздувают огонь, а затем перекладывают вину на других, ведут себя по-настоящему безответственно, — отметила чиновница. — Человек, который начал пожар, должен думать о том, как потушить его как можно скорее».

На недавней пресс-конференции Джо Байден ушёл от ответа на вопрос, намерены ли США убедить Китай «изолировать» Россию. Отказ президента от комментариев может свидетельствовать о том, что его администрация всё ещё надеется перетянуть Поднебесную на свою сторону в этом вопросе, рассуждает издание.

Дело в том, что Пекин будет играть ключевую роль в попытках оказать давление на Путина с помощью разрушительных санкций. КНР может оказать Кремлю «жизненно важную поддержку и помощь, чтобы предотвратить крах российской экономики», полагает The Washington Times.



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