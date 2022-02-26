Рогозин усомнился в работе МКС после 2028 года

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года.

Рогозин сообщил журналу «Русский космос», что «МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше», однако «решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений», передает ТАСС.

По его словам, первое время МКС и перспективная Российская орбитальная служебная станция будут использоваться параллельно.

«В силу финансовых ограничений мы не можем одновременно потянуть проект МКС и строительство новой станции. Конечно, нужно предусмотреть определенный период перехлеста, когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно, как это было в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда «Мир» и МКС летали одновременно», – отметил он.

Ранее вопрос затопления МКС отдали правительствам стран-партнеров.