 

Закрытую из-за угрозы наводнения дамбу в Петербурге открыли

26.02.2022, 9:31, Новости дня
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Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты из-за угрозы повышения уровня воды в устье реки Невы, открыли, информирует дирекция КЗС.

Дирекция сообщила «об открытии затворов всех сооружений защиты в 06.36 26 февраля», указывается, что «кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов», передает РИА «Новости».

«За период эксплуатации Комплексом защитных сооружений предотвращено 30-е нагонное наводнение», – добавили там.

Ранее для предупреждения угрозы наводнения в Петербурге в 17.35 25 февраля были закрыты затворы КЗС.



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