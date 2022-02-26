Закрытую из-за угрозы наводнения дамбу в Петербурге открыли

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты из-за угрозы повышения уровня воды в устье реки Невы, открыли, информирует дирекция КЗС.

Дирекция сообщила «об открытии затворов всех сооружений защиты в 06.36 26 февраля», указывается, что «кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов», передает РИА «Новости».

«За период эксплуатации Комплексом защитных сооружений предотвращено 30-е нагонное наводнение», – добавили там.

Ранее для предупреждения угрозы наводнения в Петербурге в 17.35 25 февраля были закрыты затворы КЗС.