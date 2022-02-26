Интенсивные бои под Счастьем попали на видео: Давай-давай, быстро!

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филиппоненко сообщил, что население города было эвакуировано из-за ситуации. На видео видно, как в городе идут интенсивные бои.

“Давай-давай, быстро!” – слышатся команды на фоне. Раздаются выстрелы и воют снаряды.

Позднее стало известно, что народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок Станица Луганская и город Счастье, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.