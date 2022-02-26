 

Детский сад повредили в Донецке при обстрелах ВСУ

26.02.2022, 9:29, Новости дня
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В результате обстрела украинских войск повреждено здание детского сада в Донецке, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ДНР сообщило, что «в результате ночных обстрелов со стороны ВФУ зафиксировано (…) МДОУ №251 – повреждено остекление и двери», передает РИА «Новости».

Отмечается, что детский сад расположен в Киевском районе.

Всего за сутки представительство сообщало о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск. Атакам ВСУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, повреждено 51 жилое домостроение на Донецком и Горловском направлениях.

Кроме того, украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево и Верхнеторецкое в ДНР.

Вместе с тем пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «были освобождены КПВВ «Станица Луганская» и почти весь поселок».

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил в Telegram, что за сутки в ЛНР и ДНР семь мирных жителей погибли и еще 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск.

Ранее стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем. Группировка войск ЛНР «продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино», а «соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров».

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».



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