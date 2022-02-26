Роскосмос приостановил сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру

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26.02.2022, 9:29, Новости дня
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Роскосмос приостанавливает сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру и отзывает сотрудников из Французской Гвианы в ответ на санкции Евросоюза (ЕС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Telegram, что «в ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы».

Ранее Кремль счел решаемыми проблемы в связи с санкциями в высокотехнологических отраслях.

До этого Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай.

Он также назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».

Напомним, президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе.



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