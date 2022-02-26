 

Никифоров опроверг заявления РФ о том, что Украина отказалась от переговоров

26.02.2022, 9:20, Новости дня
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Вечером 25 февраля спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы отказалась и Киев предложил перенести переговоры на субботу, 26 февраля, пишет “РИА Новости”.

Никифоров заявление об отказе от переговоров опроверг.

“Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь”, – написал он.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4980953465305529

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью “демилитаризации и денацификации”.

Около 5.00 24 февраля вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. 

25 февраля Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров.

По состоянию на 26 февраля в результате боевых действий ликвидировано 3,5 тыс. российских военных, чуть менее 200 человек взяты в плен.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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