 

Роскомнадзор отключит интернет, чтобы защитить его от отключения

26.02.2022, 8:51, Разное
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Подразделение ГРЧЦ Роскомнадзора – ЦМУ ССОП приняло решение о самостоятельном отключении интернета в стране, чтобы его не отключили извне.

«Если хочешь что-то сделать – сделай это сам. Реализация методики отключения интернета находится в данный момент на утверждении в Минцифры. В соответствии с законодательством мы отключим интернет в стране, чтобы обеспечить его защиту от отключения. Как известно, лучшая защита оборудования от атак – это выдернуть его из розетки», – сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор также просит граждан и операторов связи помочь защите интернета и отключить все интернет оборудование самостоятельно. Рекомендуется отключить устройства умного дома, любые интернет-роутеры и иное сетевое оборудование, перевести мобильные телефоны и планшеты с сотовой связью в режим самолета. Холодильник и телевизор можно оставить.

Граждане и организации не отключившие интернет в своих домовладениях будут подвергнуты административным штрафам в соответствии с действующим законодательством за нарушение режима суверенного интернета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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