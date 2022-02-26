…Из защитников в нападающие

Телепропагандисты приближали этот день как могли.

Здесь должен был быть другой текст, написанный в мирное время, в День защитника Отечества. Но он устарел уже ранним утром. До поздней ночи Первый канал показывал фильм «Офицеры» и концерт, посвященный его 50-летию. «Есть такая профессия — Родину защищать», — усвоили (казалось, что усвоили) несколько поколений его зрителей. В соцсетях еще шутили: «С Днем защитника Отечества!» — «Спасибо, но с этой недели мы не защитники, а нападающие». Утром шутки обрели пугающую буквальность.

В телевизоре пропагандисты с понедельника праздновали победу. «Во-первых, я не понимаю, почему в студии нет шампанского, — ликовала на эфире у Соловьева Маргарита Симоньян («Я сказал сразу: будет после эфира», — парировал сияющий Соловьев). — Во-вторых, я не понимаю, почему вы стоите такие спокойные… А я испытываю эмоции, близкие к эйфории, которые мне очень трудно сдерживать. Потому что, ты знаешь, Володь, я восемь лет этого ждала. И это сегодня случилось. И это настоящее счастье! Мне хочется прямо кричать: «Рос-си-я! Рос-си-я!»

Не прошло и трех дней, и эта Женщина-мать дождалась новой «радости» — военного вторжения РФ в Украину. «Армия заходит. Родненькая. Ч.Т.Д… Спасибо, Матушка».

Еще вчера на канале «Россия 24» вслед историческим изысканиям Начальника конструировали карту формирования границ Украины с 1654 по 1954 год. На ней разными цветами отметили «подарки Русских Царей» (именно так), «подарки В.И. Ленина», «подарки И.В. Сталина», «подарок Хрущева». Украина без «подарков» на этой карте скукожилась до границ 1654 года. Возможно, ее в ближайшем будущем сопроводят плашкой «Подарок В.В. Путина».

В День защитника Отечества глумился в эфире штатный метеоролог и ведущий «России 24» Евгений Тишковец, читая прогноз погоды: «Итак, на Донбассе Русская весна. Немного пасмурно, но почти нет осадков. Украина, может быть, и хотела бы загнать мужчин и женщин в бункер, но не может. Люди гуляют и наслаждаются теплом. Донбасс живет. Сразу бросается в глаза, что в народных республиках вообще нет снега. Это, конечно, ненормально. По своему климату Донецкая и Луганская области всегда были ближе к России, чем к Украине, сугробы обычно лежат до марта… Из-за аномального влияния Запада страна в буквальном смысле перегрелась».

Образ мирных жителей, безмятежно гуляющих по бесснежным улицам Донбасса, резко диссонировал с военными сводками корреспондентов того же канала, рапортовавших о непрекращающихся обстрелах жилых кварталов со стороны Украины. По картинке, однако, трудно было что-то понять. Ночь, улица, вдалеке видны какие-то всполохи и изредка что-то погромыхивает, а корреспондент Евгений Поддубный в полном камуфляжном обмундировании докладывает: обстрелы не прекращаются, полчаса назад здесь еще не было воронки, а теперь она есть. Опять стреляют. Это украинские войска.

Как ему удается на слух определить, кто именно ведет обстрел, неизвестно. Просто «верьте мне, люди». Российское ТВ не соврет.

…А завтра была война, в которую мало кто в РФ верил (исключая тех, кто ее вожделел и всеми силами приближал). И вот настало первое военное утро, а на канале «Россия 1» (о, чудо!) оно все еще мирное. Это потому, что снимали накануне — не пропадать же добру. Прерываясь на новости и обращение Путина, канал снова и снова возвращается к реалиям мирной жизни: в Сочи сезон сбора мимозы. Вы знали, что чем больше веточек срезать с мимозы, тем больше цветов она даст? Потом в студию приглашают режиссера Артема Михалкова, фильм которого выходит в прокат. Название фильма «Мистер Нокаут». Символично? Но нет, это не про того, о ком вы могли подумать, лихорадочно переключая каналы в поисках оперативной информации. Это всего лишь про бокс.

Следом за «Утром России» начинается программа «О самом главном». И это опять не о том главном, которого вы ждете, содрогаясь от боли и ужаса. Там не про душевную боль, а про боль в спине и шее, которая может отравить жизнь любому. Заучите комплекс упражнений, и будет вам счастье.

Главный государственный канал попросту не стал менять программу, как не поменяли ее и многие другие его «собратья». На НТВ («новости их профессия»?) идет запланированный сериал «Морские дьяволы», на канале «Спас» православные радуются возвращению мощей преподобного Александра Свирского и люди в рясах толкуют Евангелие от Марка. На ТВЦ демонстрируют «Хроники русского юмора» — ужо посмеемся. Впрочем, даже названия фильмов, обозначенных в программе в этот первый день войны, волей-неволей воспринимаются как предсказание: «Приступить к ликвидации». «Когда закончится февраль». «Чистое небо». О чистом небе в эти минуты Украина может только мечтать. Дожили.

На Первом канале сразу вслед за утренними новостями в эфир вышел специальный выпуск ток-шоу «Время покажет». В студии все те же «ястребы», накликавшие-таки настоящую войну. Других экспертов, относительно умеренных, способных испортить «обедню», в прямой эфир не позвали. Только проверенные, свои, для кого война — мать родна. Они во главе с вожаками-пропагандистами всецело одобряют военную операцию «по принуждению Украины к миру».

«Это удар не по Украине и не по украинской армии, а по тем, кто сделал из Украины то, что сделал», — кричит ведущий Шейнин, демонстрируя кадры разгромленной под Мариуполем базы ПВО Украины.

«Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две разные страны. И главное их отличие в том, что наша — настоящая… Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Услышьте нас! Я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому ТВ, но вы должны его увидеть, — в последнюю ночь перед войной обратился к россиянам президент Украины Зеленский.

— Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации».

«Пожалуйста, послушайте и вы моего Президента, — заклинала у себя в фейсбуке нас, своих бывших сокурсников по журфаку МГУ, журналист из Одессы Татьяна Герасимова. — И не молчите, мои дорогие друзья детства и юности. Встаньте на сторону мира, а не войны. Вы же не можете быть за войну! Не должны, не имеете права! Мы на Украине ее точно не хотим и развязывать не собираемся, что бы вам ни говорили российские пропагандисты. Апдейт. Пока я это писала, Путин объявил нам войну. Взрывы по всей стране».

…А как третья война — лишь моя вина. А моя вина — она всем видна.

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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