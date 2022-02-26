Названа главная цель спецоперации России на Украине

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26.02.2022, 8:05, Разное
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Президент республики Беларусь сообщил, что в разговоре с
российским лидером прозвучала причина начала военной спецоперации на Донбассе. Путин
сообщил, что основной целью является прекращение геноцида народа в донецкой и
луганской областях.

Народная милиция ДНР ранее заявила, что украинские военные
целенаправленно бьют по жилым домам. В ведомстве сообщили, что в результате
обстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточен
водопроводный узел. Подобные действия со стороны силовиков как раз и
спровоцировали решение о начале спецоперации.

Главы ДНР и ЛНР сами обратились к президенту Путину за
помощью, после чего он выступил с обращением к россиянам. Глава государства
отметил, что “обстоятельства требуют решительных
действий”. Также он добавил, что ответственность за кровопролитие несет правящий на
Украине режим. Путин призвал военных Украины не выполнять приказы и сложить
оружие. После этого в эпицентре событий началось массовое дезертирство украинских
силовиков.



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