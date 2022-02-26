Названа главная цель спецоперации России на Украине

Президент республики Беларусь сообщил, что в разговоре с

российским лидером прозвучала причина начала военной спецоперации на Донбассе. Путин

сообщил, что основной целью является прекращение геноцида народа в донецкой и

луганской областях.

Народная милиция ДНР ранее заявила, что украинские военные

целенаправленно бьют по жилым домам. В ведомстве сообщили, что в результате

обстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточен

водопроводный узел. Подобные действия со стороны силовиков как раз и

спровоцировали решение о начале спецоперации.

Главы ДНР и ЛНР сами обратились к президенту Путину за

помощью, после чего он выступил с обращением к россиянам. Глава государства

отметил, что “обстоятельства требуют решительных

действий”. Также он добавил, что ответственность за кровопролитие несет правящий на

Украине режим. Путин призвал военных Украины не выполнять приказы и сложить

оружие. После этого в эпицентре событий началось массовое дезертирство украинских

силовиков.