 

Силы ПВО ДНР перехватили ракеты ТРК «Точка-У»

26.02.2022, 7:59, Новости дня
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Силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, следует из заявления Штаба территориальной обороны ДНР.

В заявлении говорится, что утром в субботу «силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР», ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали, «в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», множественные повреждения из-за обломков «получили прилегающие домохозяйства», передает РИА «Новости».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».



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