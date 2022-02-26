Силы ПВО ДНР перехватили ракеты ТРК «Точка-У»

Силы ПВО ДНР перехватили в субботу утром две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, следует из заявления Штаба территориальной обороны ДНР.

В заявлении говорится, что утром в субботу «силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР», ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали, «в результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», множественные повреждения из-за обломков «получили прилегающие домохозяйства», передает РИА «Новости».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены».