После осуждения Ургантом войны РФ с Украиной его передачу не показали в эфире российского пропагандистского канала

За день до этого Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина, отдавшего приказ российской армии о полномасштабном вторжении в Украину.

“Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире”, – заявила команда артиста после того, как передача не вышла в эфир.

“Российская газета” со ссылкой на заявление руководителя дирекции общественных связей “Первого канала” Ларисы Крымовой сообщила, что отсутствие передачи в эфире было “запланировано изначально”, а текущие изменения сетки вещания связаны с “важными общественно-политическими событиями”.

Представитель канала заверила, что “Ургант, безусловно, продолжает работу на канале”.

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Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня “Град”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз.

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