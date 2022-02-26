 

“Бывают моменты, когда граждане лучше правительства”. Зеленский поблагодарил грузин за поддержку Украины

26.02.2022, 7:50, Новости дня
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“Невероятный грузинский народ, точно понимающий, что друзей нужно поддерживать! Спасибо каждому в Тбилиси и других городах, где вышли в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают моменты, когда граждане – не правительство, а лучше правительства”, – написал Зеленский.

Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати!   Дякую кожному у Тбілісі та інших містах, де вийшли на підтримку України й проти війни. Справді, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публично не поддержал санкции против вторгшейся в Украину России, в связи с чем 25 февраля в ряде городов Грузии прошли многочисленные акции протеста. В частности, митингующие держали флаги Грузии и Украины и скандировали: “Украина!”

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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