 

“В детсаду – тоже неонацисты?” Зеленский назвал гибель украинских детей приговором российскому вторжению

26.02.2022, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украинцы героически сопротивляются агрессии. Ее невозможно оправдать. Поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-нибудь. Уверен, что эти обвинения необъективны, в них никто не поверит. Не поверят украинцы, не поверит мир, не поверят граждане РФ”, – сказал он.

По словам Зеленского, “нет и не может быть такой правды, которая могла бы прояснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру”.

Он отметил, что в Ворзеле Киевской области оккупанты попали из РСЗО “Град” по детскому дому, а в Ахтырке Сумской области обрушили на детский сад ракеты РСЗО “Ураган”.

“Под обстрелом находились жилые кварталы, укрытия, детские садики. Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они – тоже неонацисты? Из детского садика. Или это угрожавшие России солдаты НАТО? Убитые и раненые дети – приговор этому вторжению”, – считает Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1252647181926311/

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / На Украине мужчина умер после прививки Pfizer

17.02 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

13.08 / Украина не делает ничего, чтобы Беларусь могла опереться на украинское плечо, а не на российское

05.02 / Лавров заявил об «отсутствии нормальности» в отношениях РФ и ЕС

30.08 / Белоруссию призвали возобновить аккредитацию иностранных журналистов

01.09 / Названа цена беспроводных наушников Bose QuietComfort 45

01.08 / В США отказали Безосу в праве заключить контракт с NASA

07.11 / Под Новосибирском задержали сбежавшего из психбольницы преступника

29.12 / Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

05.06 / Гройсман считает, что законопроект об олигархах ограничивает свободу слова в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика