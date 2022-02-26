“В детсаду – тоже неонацисты?” Зеленский назвал гибель украинских детей приговором российскому вторжению

“Украинцы героически сопротивляются агрессии. Ее невозможно оправдать. Поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-нибудь. Уверен, что эти обвинения необъективны, в них никто не поверит. Не поверят украинцы, не поверит мир, не поверят граждане РФ”, – сказал он.

По словам Зеленского, “нет и не может быть такой правды, которая могла бы прояснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру”.

Он отметил, что в Ворзеле Киевской области оккупанты попали из РСЗО “Град” по детскому дому, а в Ахтырке Сумской области обрушили на детский сад ракеты РСЗО “Ураган”.

“Под обстрелом находились жилые кварталы, укрытия, детские садики. Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они – тоже неонацисты? Из детского садика. Или это угрожавшие России солдаты НАТО? Убитые и раненые дети – приговор этому вторжению”, – считает Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1252647181926311/

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день.

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