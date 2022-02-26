 

Украинские военные сбили в зоне ООС российский вертолет и штурмовик Су-25

26.02.2022, 7:50, Новости дня
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“Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных сил ВСУ сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск”, – отметили в релизе.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/322277426606879

Глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов около полуночи 25 февраля написал в Facebook, что военные сбили еще один российский Су-25 около города Калиновка.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/501703301624715

В Василькове Киевской области ВСУ ночью сбили российский Ил-76.

“Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха”, – отметили в командовании воздушных сил Украины.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/322282646606357

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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