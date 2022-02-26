 

Два депутата Госдумы от КПРФ выступили против войны России с Украиной. Оба голосовали за признание “ЛДНР”

26.02.2022, 7:49, Новости дня
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“Как российский интеллигент я убежден: военная сила должна применяться в политике лишь в самом крайнем случае. Все серьезные эксперты говорят, что крупномасштабные военные действия на Украине “легкой прогулкой” не будут. Мне жаль человеческих жизней – и наших, и не наших”, – написал он. 

Коммунист повторил утверждения российской пропаганды о “накачивании” Украины оружием и высказал предположение, что страна могла попытаться силой вернуть оккупированные РФ территории. “Но имеем ли мы сейчас тот самый крайний случай, когда другого выхода нет, – большой вопрос. Ответа на него мы уже не получим, ибо история не знает сослагательного наклонения”, – резюмировал депутат. 

https://www.facebook.com/smolin.ru/posts/370229348256685

Как пишет “Медиазона”, Смолин 15 февраля голосовал за признание “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. 

Еще один депутат Госдумы от КПРФ – Михаил Матвеев – выступил против войны в ночь на 26 февраля. 

“Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание “ДНР/ЛНР” я голосовал за мир, а не за войну”, – написал он в Telegram. 

Контекст:

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании группировок и подписал соответствующие указы в присутствии главарей “ЛДНР”. 

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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