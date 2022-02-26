Инородный гнев

Путин лично атаковал приезжих в России. Но бороться власть будет не с нелегальными мигрантами, а с законопослушными: они не смогут ответить.



Фото: Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС

Ушедшая вроде бы из основной повестки тема взаимоотношений россиян и мигрантов вновь начинает разгораться. Дровишек в костер неприязни к приезжим добавил президент Путин: выступая 17 февраля на коллегии МВД, он призвал к массовым высылкам тех мигрантов, кто нарушает российские законы. При этом фраза сформулирована так, что ее можно прочитать и как «высылка исключительно за экстремизм», и как «высылка по любому поводу». «Эффективная борьба с экстремизмом прямо связана с решением задач в миграционной сфере. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность <должны> служить основанием для быстрого принятия решений о высылке таких людей за пределы РФ и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил, в частности, президент.

Тот, кто писал тезисы для речи Путина, явно опережает время: за «административку» мигрантов сначала все еще судят… и отправляют на историческую родину далеко не сразу. Но тренд на ужесточение политики очевиден. Ладно, Путин высказался, так в Совбезе теперь вообще есть специальная комиссия по делам миграции: возглавляет ее бывший президент Медведев, а помогать ему будут главные публичные противники приезжих — главы СК и ФСБ Александр Бастрыкин и Александр Бортников. В регионах и вовсе начинают ограничивать мигрантам возможность работать в разных сферах: в торговле, перевозках, образовании и так далее. Дошло до того, что Калужская область вообще свернула программу переселения соотечественников: мол, приезжают по ней совсем не те, кого ждут с распростертыми объятиями.

Читать это можно однозначно: лица у участников программы больно уж неславянские. РФ для русских — всё как любят в новой комиссии.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сильнейшее информационное и законодательное давление на мигрантов началось в прошлом году под выборы в Госдуму, параллельно МВД активно лоббировало новый закон о миграции — и по степени медийной истерики профильные правозащитники сравнивали ситуацию с 2013 годом, когда приезжим практически была объявлена война. Недели не проходило без крупного конфликта между приезжими и россиянами или без драки между приезжими и приезжими (масштабы некоторых из них до сих пор кажутся крайне сомнительными). Под эту сурдинку глава СК Бастрыкин завел пластинку про геномную регистрацию мигрантов — как для опасных преступников. И вот теперь ресурс у него такой есть: и сам почти начальник, и на Начальника, судя по заявлениям Путина, выход теперь самый прямой.

Беда в том, что, повышая градус проблемы до температуры кипения, власть мало того что смещает акценты, так еще и отрезает себе пути к цивилизованному ее решению. Вопрос нелегальной миграции и вправду существует, причем очень давно: о нем говорили еще 15 лет назад (как раз во время введения Программы по переселению соотечественников), но с тех пор мало что поменялось. Срочных репрессивных мер проблема не требовала, а эффективным способом остановить нелегальную миграцию была бы борьба с коррупцией в МВД и на границе, улучшение условий труда мигрантов, контроль работодателей (при условии того, что их будут контролировать, а не «кошмарить»), снижение бюрократических проволочек, грамотно продуманные программы интеграции приезжих в российское общество. Но либеральный тренд не в чести, и поэтому приезжих решено объявить врагами. Правда, сложности создаются, в первую очередь, для тех, кто приезжает как раз на легальных основаниях: от усложнения процедуры медосмотра и подорожания патентов до создания «соглашений о лояльности» и упрощения депортации (она же высылка) за малейшие нарушения.

Усиливая антимигрантскую риторику, власть неизбежно скатывается к самым примитивным обоснованиям своих шагов, и все эти аргументы сводятся к дремучим предрассудкам:

это же приезжие в основном из Центральной Азии, а там наверняка антисанитария и нет гигиены, всякие опасные болезни, так что надо максимально увеличить процесс сбора медицинских справок (а еще от приезжих грязь, поэтому им не стоит сдавать квартиры);

мигранты приехали в Россию, завидуют россиянам, поэтому от них можно ждать любой подлости: кошелек своруют или по голове в темном переулке дадут;

все эти люди из Таджикистана и Узбекистана — они же не хотят разговаривать по-русски, они ухудшат нашу культуру;

приезжие отнимают рабочие места россиян: уж любой житель Воронежа всяко больше бы заработал, коля лед на московских тротуарах;

а самое главное: мигранты в принципе угрожают русским, потому что они нерусские.

Фото: РИА Новости

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И это только основные тезисы, применяемые по отношению к приезжим. Играя на этом уровне, власть легко сворачивает любую дискуссию о том, что мигранты — тоже люди, равными себе считать их никто не собирается, это приезжим нужно доказать, что они хотя бы чуть-чуть достойны находиться рядом с великим российским народом. И в таком случае все инциденты с мигрантами, которые по-прежнему составляют минимальную долю от преступности, просто возводить в абсолют, экстраполируя поведение одного конкретного приезжего-правонарушителя на всю социальную группу. Ну а регулярно показывая ужасы присутствия мигрантов в России, легко объявить их главной угрозой. Россияне бьют и убивают друг друга больше, чем приезжие, но только мигранты это делают, очевидно, с особым цинизмом (и еще что-то там не по-русски вякают).

Конечно, эта тактика имеет право на существование, но вообще-то она бесполезна. Усиление давления на легальных мигрантов только способствует их уходу в тень.

Они максимально покорны (не верите, взгляните на размер очереди в миграционный центр в Сахарово: все стоят сутками и не жалуются), но даже у этих людей есть предел терпения. А бытовая ксенофобия из-за пропагандистской истерики у тех, кто к ней был предрасположен, может, и усилилась, но в целом на Россию пока так и не распространилась. Да что там ксенофобия: общество в разборки силовиков и приезжих просто предпочитает не лезть. На следующий день после коллегии МВД на станции метро «Тульская» два мигранта подрались с местными постовыми — и что-то ни один человек на платформе, судя по опубликованному видео, не бросился защищать стражей правопорядка. Выглядит это симптоматично.

Но, возможно, никакая реальная борьба с нелегальной миграцией российским властям и не нужна. Просто приезжие — крайне удобный противник. На них можно показывать приемы управления внутриполитической повесткой, а к тому же мигранты — один из возможных громоотводов народного раздражения. Проблемы в экономике и стремительный рост цен на продукты и жилье решать скучно, а разбираться с «чеченизацией» — страшно, там и позвонить могут. Проще уж бороться с теми, кто ничего не может сказать в ответ. Зато все при деле, и российский народ защищен властью — пусть даже от проблемы, которую власть сама и создала.

Вячеслав Половинко, спецкор

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