 

Грузия Online – в вопросе санкций Грузия будет руководствоваться исключительно интересами государства

26.02.2022, 6:35, Новости дня
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Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал, присоединится ли его страна к западным санкциям против России. Как передаёт «Грузия Online», Гарибашвили заявил, что в Тбилиси наблюдают за ситуацией, однако в этом вопросе будут руководствоваться исключительно интересами государства.


AP

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, присоединится ли его страна к западным санкциям в отношении России. Как передаёт «Грузия Online» , Гарибашвили заявил, что в Тбилиси наблюдают за ситуацией, но в этом вопросе будут руководствоваться исключительно интересами государства.

«Мы сейчас наблюдаем за ситуацией, как будет действовать запад, какие ответные меры будут приняты и какой западом будет дан ответ РФ на этот вызов, на этот тест. Я в ежедневном режиме получаю аналитику, информацию разведки — и, естественно, мы внимательно следим, кто как отвечает на эту ситуацию.

Хочу сказать очень ясно и чётко, чтобы не было спекуляций и каких-то вопросов без ответа. Я как премьер-министр этой страны, глава правительства, который несёт ответственность за внешнюю и внутреннюю политику государства, всегда буду руководствоваться национальными интересами нашей страны.

Любое слово, дело, решение, которое связано с Грузией, с усилением нашей страны и защитой интересов нашего населения. Конечно же, мы будем действовать и руководствоваться таким настроем.

Всё другое, что потенциально может ухудшить положение нашей страны или будет действовать против интересов нашего населения, конечно же, я этого никогда не сделаю. Я говорю это очень ясно», — заявил Гарибашвили.



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