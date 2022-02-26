Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!

Сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, основной целью которой является прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

Многие российские звезды оказались шокированы тем, что происходит на востоке страны. Но, кажется, больше всех обеспокоен Валерий Меладзе, ведь там проживает его родной брат Константин, который, к слову, является заслуженным деятелем искусств Украины. На своей странице в “Инстаграме” музыкант записал видеообращение, в котором не смог сдержать эмоций и буквально взмолился о мире. Он считает, что любые проблемы и разногласия можно решить диалогом – ведь для этого людям и был дан язык. Меладзе уверен, что история обязательно всех рассудит и все расставит по своим местам, ну а сейчас, по его словам, необходимо остановить то, что сегодня началось на Украине.

– Я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров… Это нужно прекратить”, – взмолился артист в своем видеообращении.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

К слову, Валерий Меладзе – не единственный, кто высказался по поводу ситуации на Украине. Ранее “Дни.ру” писали, что Сергея Лазарева настолько взволновали тревожные события, что он не смог подобрать слов и сорвался на маты.