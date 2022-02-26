 

“Мы славяне”: Лукашенко пригласил Россию и Украину на переговоры в Минск

26.02.2022, 6:29, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить обострения ситуации на Украине. Политик предложил провести переговоры по сложившейся ситуации между представителями России и Украины в Минске, сообщает Пятый канал.

Лукашенко добавил, что коллегам необходимо выработать решение, согласно которому будут развиваться события в дальнейшем. Политик напомнил, что три народа – Украина, Россия и Белоруссия едины и должны поддерживать друг друга.

“Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда”, – цитирует Лукашенко URA.ru. По словам Александра Григорьевича, военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции. При этом оно не предприняло никаких шагов, сообщает телеканал “360”.

Напомним, 17 февраля в Донбассе началось обострение ситуации. ВСУ начали обстреливать территории ЛНР и ДНР. После этого власти народных республик попросили помощи у российского президента Владимира Путина, который согласился пойти им навстречу. После долгих переговоров с коллегами 22 февраля президент подписал указ о признании независимости двух республики договор о сотрудничестве и дружбе. Решение не понравилось представителям Запада и США, которые начали угрожать Москве и ЛДНР жесткими санкциями.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей. Из ЛНР и ДНР продолжается эвакуация мирного населения.



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