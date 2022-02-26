Украина в ООН заверила в готовности к переговорам с Россией

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил на заседании Совбеза организации, что его страна «остается открытой для переговоров» с Россией.

Кислица сказал, что позиция Киева по данному вопросу представляется неверно, так как речь идет о готовности к переговорам «на постоянной основе», Украина «всегда это говорит», передает РИА «Новости».

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.