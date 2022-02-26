 

Украина в ООН заверила в готовности к переговорам с Россией

26.02.2022, 6:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил на заседании Совбеза организации, что его страна «остается открытой для переговоров» с Россией.

Кислица сказал, что позиция Киева по данному вопросу представляется неверно, так как речь идет о готовности к переговорам «на постоянной основе», Украина «всегда это говорит», передает РИА «Новости».

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Проценко связал рост числа случаев COVID-19 с объятиями и рукопожатиями

30.01 / «Отравленный подарок» Трампа станет препятствием для пересмотра политики США по Кубе

20.04 / СК завел дело в отношении напавшей на малолетнего сына с ножом петербурженки

15.11 / В Швейцарии оценили эффективность российской вакцины от коронавируса

30.12 / Детям-сиротам показали балет «Щелкунчик»

13.11 / МИД Британии отказался комментировать арест россиянина за госизмену

21.09 / В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк

22.08 / Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

13.11 / Мясников сказал, что делать непривитым от коронавируса

23.02 / Боевики почти сотню раз открывали огонь на Донбассе. Один военный ВСУ погиб, шестеро пострадали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика