 

Абхазия признала ДНР и ЛНР

26.02.2022, 6:26, Новости дня
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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщила его пресс-служба.

Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также сообщил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе». По его словам, Абхазия желает ДНР и ЛНР «безопасного и устойчивого развития», передает РИА «Новости».

Бжания сказал, что Абхазию связывают особые отношения с народами ДНР и ЛНР, народ Абхазии сочувствует их борьбе, так как сам «все это пережил». Он поручи правительству подготовиться к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установлении с ними дипломатических отношений.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики признаны Москвой независимыми государствами. РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.



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