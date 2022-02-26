Абхазия признала ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщила его пресс-служба.

Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также сообщил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе». По его словам, Абхазия желает ДНР и ЛНР «безопасного и устойчивого развития», передает РИА «Новости».

Бжания сказал, что Абхазию связывают особые отношения с народами ДНР и ЛНР, народ Абхазии сочувствует их борьбе, так как сам «все это пережил». Он поручи правительству подготовиться к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установлении с ними дипломатических отношений.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики признаны Москвой независимыми государствами. РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.