 

S&P понизило рейтинги РФ и Украины

26.02.2022, 6:26, Новости дня
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Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ВВВ-» до «ВВ+», Украины – с «B» до «B-», сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

При этом долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте понижен с «BBB» до «BBB-», передает РИА «Новости».

Как пояснили в S&P, военная операция РФ на Украине вызвала международные санкции, которые могут оказать влияние на экономику, торговлю и финансовую стабильность. В отношении развития конфликта, а также последствий санкций есть высокая неопределенность. Сообщается, что рейтинги РФ находятся на пересмотре с негативным прогнозом, в течение трех месяцев они могут быть еще понижены, передает ТАСС. 

Долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и в национальной валюте понижены с «B» до «B-». Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне «В». Рейтинги также находятся на пересмотре с отрицательным прогнозом из-за военной операции России.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до «CCC». Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. 



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