В Украине с начала вторжения РФ погибли три ребенка – Денисова

“За эти сутки погибли трое детей. Они уже никогда не вырастут. Убийство детей – это самое страшное преступление, оправдания которому не будет ни в этом, ни в том мире!” – заявила она.

Денисова сообщила, что с детьми и внуками остается в Киеве.

“Сегодня моя семилетняя внучка подарила мне подснежник и сказала, что мечтает, чтобы закончилась война и мы пошли в весенний лес искать первые цветы. И чтобы был мир, и все люди живы… За 30 часов войны малыши уже выучили, что под тревожные сирены следует бежать в подвал, все свои вещи держать в рюкзаке рядом с собой, не плакать”, – рассказала омбудсмен.

Она призвала украинцев объединяться и сохранять спокойствие, а также следовать инструкциям военных.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/491527825661828

Позже Денисова сообщила, что по состоянию на 14.00 25 февраля пострадали еще двое детей – в селе Кондрашовка Харьковской области и в Мелитополе Запорожской области из-за попадания артиллерийских снарядов в частные дома.

“В результате обстрела тяжелой бронетехникой дома ребенка в Ворзеле на Киевщине под угрозой жизни и здоровья 51 ребенка, из которых трое имеют тяжелые пороки здоровья, 15 младенцев. Повреждены два корпуса заведения”, – отметила она.

В Ахтырке Сумской области российские военные обстреляли и детский сад. По данным Денисовой, среди мирного населения есть погибшие и раненые, в том числе дети.

“Действия агрессора нарушают права детей, закрепленные статьями 6, 16, 38 Конвенции ООН о правах ребенка и обязанности обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом”, – подчеркнула омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/491607108987233

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убитые и раненые украинские дети – приговор вторжению РФ.

“Под обстрелом находились жилые кварталы, укрытия, детские садики. Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они – тоже неонацисты? Из детского садика. Или это угрожавшие России солдаты НАТО? Убитые и раненые дети – приговор этому вторжению”, – считает Зеленский.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день.

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