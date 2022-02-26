В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации после перехода ЧАЭС под контроль оккупантов

Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли”, – отметили в релизе.

Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

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Специалисты рассказали в комментарии “1+1”, что опасности для жизни людей пока нет.

“Эта пыль осядет и останется на территории той же зоны отчуждения. Но пыль осядет также на колесах и траках техники и частично будет вынесена за пределы зоны отчуждения”, – пояснили эксперты.

Зона выполняет барьерную функцию, сохраняя радионуклиды в своих пределах. Военная техника это разрушает. В публикации отметили, что оккупанты надышатся радиоактивной пыли, “вывозя ее в легких и на слизистых, откуда смыть ее почти невозможно”.

Специалисты посоветовали украинцам, не подходить к технике и не прикасаться к ней, а также запастись водой, потому что радиокативная пыль будет смываться дождем, часть ее попадет в колодцы и систему водоснабжения.

24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС.

“После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфаймента и хранилища ядерных отходов неизвестно”, – сказал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Советник главы МВД Антон Геращенко писал, что военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют хранилище радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военнослужащие “отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась”.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

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