Алгоритмы войны

Военнослужащие РФ. Фото: РИА Новости

В ночь на 24 февраля вооруженные силы РФ нанесли через границу массированный ракетно-артиллерийский удар (в основном дальнобойными средствами огневого поражения — крылатыми и оперативно-тактическими ракетами) по объектам военной инфраструктуры Украины на всю глубину территории, вплоть до западных границ. По всему опыту недавней истории это война без возможности другой интерпретации событий. РФ напала на Украину.

Политические и экономические последствия этого шага для РФ будут тяжелейшими, но их оценка еще впереди. До сих пор я исходил из намерения Путина избежать самых тяжелых санкций, о которых его непрерывно предупреждали три месяца, и вести бои только в Донбассе. Вход нашей бронетехники в Херсон и в другие области означает, что он полностью пренебрег любыми последствиями.

Количество ракетных ударов измеряется многими десятками. В настоящее время идет доразведка целей и оценка причиненного военным объектам урона.

Если задачи не выполнены, весьма вероятны повторные удары.

О возможности такого развития событий наша газета писала весной. Однако тот сценарий предполагал ответные действия на операцию ВСУ по освобождению Луганска и Донецка. Ночью российская армия начала атаку абсолютно без каких-либо агрессивных действий ВСУ (кроме привычных перестрелок).

По-прежнему российская армия, по утверждениям всех моих источников, не имеет возможностей завоевать и оккупировать Украину. Важно в таком случае понять истинный (а не предписанный другими) замысел операции — от его размаха зависит количество российских военнослужащих, а также бойцов ВСУ и мирных жителей Украины, которые в ближайшее время неизбежно погибнут в боевых действиях.

Сегодня наблюдатели все еще находятся на своеобразной развилке. Насколько глубоко будут задействованы сухопутные войска и как будет развиваться операция против Украины, пока говорить преждевременно. Но можно указать на те алгоритмы ее развития, которые являются общими для всех современных армий. Другими словами, чего ждать, если операция пойдет по заложенным в военную машину правилам?

Любая крупная операция начинается с массированного удара с дальних дистанций по заранее разведанным или малоподвижным стационарным объектам. Их списки составляются с помощью агентурной, радиотехнической, космической разведки и корректируются непрерывно. Это центры военного и государственного управления и важнейшие участки инфраструктуры: аэродромы, взлетно-посадочные полосы, самолеты всех типов в ангарах и на стоянках, склады ГСМ, боеприпасов, антенны локаторов разведки и так далее. Одновременно обстреливаются так называемые барьерные рубежи: мосты, плотины, узловые железнодорожные станции. Не исключено, что появятся сообщения о разрушении таких объектов и гибели мирных жителей рядом с ними: на точность целеуказания и самих боеприпасов полагаться невозможно.

Российские войска у украинских границ. Фото: EPA

Следующими целями обязательно становятся средства ПВО и радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, чтобы можно было без высокого риска больших потерь применять авиацию на высотах более 6 км. Ниже 4 км самолеты можно сбивать ручными зенитными комплексами типа «Стингер», которые исключить из системы сопротивления украинцев невозможно. А таких комплексов у ВСУ сегодня вполне достаточно.

Обратим внимание на слова из официального сообщения МО России: средства ПВО Украины подавлены. Дело в том, что подавление на военном языке не означает полное уничтожение. Это непростая тема, но если электроника РЛС сгорела от радиоимпульса высокой частоты (такое оружие принято на вооружение в РФ давно), ее можно заменить. Самолеты ПВО можно поднять в воздух и перебазировать накануне обстрела аэродромов.

Оборудование в преддверии атаки можно вообще не включать и частично перебазировать. Радиомолчание — обычное контрмероприятие на первом этапе. И таких уточнений много —

ПВО Украины вполне еще может преподнести сюрпризы.

Ракетно-артиллерийских ударов будет несколько. Пока объекты в западных областях обстреливаются «Калибрами» и крылатыми ракетами других систем. Ближние цели в Донбассе — дальнобойной артиллерией. Объекты в середине страны обстреливают оперативно-тактическими ракетами. Если будет решено, что ПВО страны не представляет серьезной опасности, будут ракетно-авиационные удары. Но целей так много, что вероятность быстрого исчерпания российских запасов высокоточных дальнобойных ракет абсолютно реальна.

Удары, весьма вероятно, будут чередоваться с так называемыми системными боевыми действиями авиации и ракетных войск, которые начнут обстреливать уже подвижные цели: узлы обороны и места сосредоточения живой силы и техники. Перед ракетно-артиллерийскими, авиационными ударами и в промежутках будет вестись доразведка целей, в том числе с БЛА, чтобы подтвердить их значимость.

О самом главном. Оправдывая вторжение, президент Путин потребовал демилитаризации Украины. Но овладение двумя областями — Луганской и Донецкой — в административных границах Украины эту проблему не решит!

Значит, речь должна идти о смене политического режима в Киеве и перезагрузке всего вектора политического развития Украины. И на границах этих областей операция не должна остановиться. Следующий этап — отсечение от моря с юга и полное овладение всей транспортной инфраструктурой для блокировки доставки помощи извне.

Если этого не будет сделано, то все проблемы, которые Путин связывает с Украиной, не просто останутся, а многократно усложнятся.

Части вооруженных сил РФ и Беларуси во время союзных учений у границ Украины, незадолго до военной спецоперации РФ против украинских военных объектов. Фото: MAXAR / EPA

Разумеется, смена вектора развития Украины — задача в принципе нерешаемая, хотя руководство страны об этом еще не знает. Когда вводили войска в Афганистан, тоже не знали.

Главная проблема Украины: все самые боеспособные части сосредоточены на сравнительно небольшой территории в Донбассе и простреливаются насквозь даже обычной артиллерией. Как я и упоминал, основные усилия РФ будут сосредоточены именно тут.

Лишить страну армии, а вовсе не ее оккупация — главная задача.

Фланговые удары — козырная карта ВС РФ. Расчет делается на полное окружение группировки на линии противостояния и принуждение ее к сдаче. Карта ее расположения, изготовленная сотрудниками военной разведки России, уже передана пропагандистам «ДНР» и «ЛНР», однако она вполне точно показывает, какие украинские части и соединения сегодня подвергаются самой большой опасности.

Какие задачи стоят перед ВСУ с точки зрения военной науки? Первый и второй корпуса, пополненные российскими военнослужащими будут прорывать тактическую зону ВСУ на глубину до 30 км. Только после этого ВС РФ двинут в прорывы во втором эшелоне бронетехнику, которую постараются не подставлять под выстрелы противотанковых средств только что полученных ВСУ из НАТО. Украинская армия может попытаться использовать принципы мобильной обороны и измотать в боях наступающие соединения. Надо остановить их на мало-мальски выгодных рубежах и одновременно нанести максимально возможное огневое поражение.

После этого придется заставить противника ввести в действие или исчерпать резервы ранее сроков, намеченных планом наступления. Сделать это чрезвычайно сложно, и все зависит от выучки ВСУ и мастерства ее командования. Кроме того,

еще со времен боев в Дебальцево на территории «ДНР» и «ЛНР» созданы запасы боеприпасов, значительно превышающие все запасы ВСУ.

Перечисленные условия обязательны, если в планах ВСУ нанесение контрудара. Он никогда не наносится войсками, участвующими в оборонительном бою. Есть ли в глубине украинской обороны предназначенные для этого резервы (достаточно гораздо меньшей численности, чем в наступающей группировке), мы узнаем в ближайшее время.

Расчет российского командования — на скорость действий и на то, что сил на контрудар у ВСУ нет. Развязка неочевидна. Но есть существенные обстоятельства. РФ не имеет сил для захвата Украины, не говоря уже о штурме крупных городов.

Да, быстрый проход через всю страну отдельными частями возможен (не вступая в бои, как в Афганистане), но задача, поставленная политическим руководством перед армией, ставит меня в тупик. Совершенно очевидно, что никакой капитуляции не будет. Этого даже Наполеону не удалось добиться. Мы снова возвращаемся к вопросу, поставленному исследователями Institute for the Study of War: как возможно привести к покорности народ? Впрочем, не исключено, что и Россию ждут из-за этой войны перемены, которые изменят планы командования.

Валерий Ширяев

