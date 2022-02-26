Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский

В свое время Владимир Зеленский получил широкую известность как комедийный актер. Многие отлично помнят те времена, когда нынешний президент был капитаном команды “95 квартал” в КВН, снимался в кино и продюсировал ряд проектов не только на украинском, но и на российском телевидении. Очевидно, что в окружении Зеленского было немало известных артистов, но далеко не со всеми у него сохранились прежние взаимоотношения.

Вскоре после президентских выборов лидер Украины признавался, что растерял связь почти со всеми российскими звездами. В числе тех, кого он может вспомнить добрым словом, остались немногие. Абсолютно точно таким человеком является Андрей Макаревич. Во-первых, глава государства отмечал, что не раз встречался с лидером группы “Машина времени”. Во-вторых, Макаревич поддерживал Зеленского в непростое время, когда тот только вступал на пост, и признавался, что симпатизирует ему. Кроме того, он входит в число артистов, которые отказываются приезжать в Крым после его присоединения к России.

Помимо Андрея Макаревича, громкими высказываниями о полуострове славится Лия Ахеджакова. Возможно, Зеленского и Ахеджакову нельзя назвать друзьями, но ни для кого не секрет, что президент хорошо относится к артистке. В свое время лидер Украины отмечал, что таким гостям как Лия Меджидовна страна должна быть только рада.

Марюс Вайсберг тоже вошел в число тех людей, с которыми Владимир Зеленский не потерял связь. Это неудивительно, ведь режиссер познакомился с нынешним президентом Украины еще в 2005 году и снял с ним несколько успешных фильмов. Глава государства признавался, что у него сохранились хорошие отношения с Вайсбергом, а тот отмечал, что считает его своим близким другом.

Нельзя сказать, что лидер Украины поддерживает тесное общение с кем-то из российских артистов. По крайней мере, если судить по его словам. Очевидно, с вступлением на пост президента у Зеленского не осталось времени на болтовню со старыми знакомыми, но для некоторых он все-таки может найти свободную минутку. Например, для звезд

Comedy Club Александра Реввы и Семена Слепакова. Несколько лет назад глава государства признавался, что Ревва и Слепаков звонили ему во время своего визита в Одессу.