США внушили Зеленскому, что он является «целью номер один» для России

США готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщают американские СМИ.

Как сообщают источники Washington Post, в течение нескольких недель американские должностные лица заявляли Зеленскому, что он якобы является «целью номер один» для российских Вооруженных сил, передает ТАСС.

Как сообщили источники, Зеленскому предложили покинуть Киев, чтобы «его не схватили или не убили наступающие российские войска», передает РИА «Новости».

Украинский чиновник сообщил, что Зеленский не отдавал своим службам безопасности распоряжений вывезти его в другой город, например Львов.

Напомним, сам Зеленский также уже заявлял, что якобы является для РФ целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два». РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Во время видеоконференции Зеленский заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым.