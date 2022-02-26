Meta заявила о попытке РФ помешать «независимому факт-чекингу» в Facebook

Вице-президент Meta Ник Клегг утверждает, что власти РФ приказали компании «прекратить независимый факт-чекинг» в Facebook.

Как сообщил Клегг, от компании потребовали прекратить «установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ». Компания ответила отказом. «В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», – приводит его слова РИА «Новости».

Тем временем соцсеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, чтобы та не отвлекала пользователей от критически важной информации, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.

Компания Google сообщила, что удалила на YouTube за последние несколько дней сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине.

Напомним, Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook в России. Meta Platforms не ответила на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».