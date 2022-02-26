Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 30%

Заполненность газом европейских подземных хранилищ опустилась 24 февраля ниже 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Впервые за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года, это произошло так рано с начала года. В четверг отбор составил примерно 309 млн кубометров, в результате ПХГ заполнены на 29,9%, что на 11,5 процентного пункта ниже среднего показателя для 24 февраля за пять лет. Прежде самое быстрое с начала года уменьшение запасов ниже 30% было в 2017 году и приходилось на 26 февраля, передает ТАСС.

Сейчас в ПХГ примерно 32 млрд кубометров газа (годом ранее этот показатель был выше на 8,9 млрд кубометров). Самые низкие показатели у Австрии (17,94%), Хорватии (19,25%) и Бельгии (19,91%). В Германии заполненность составляет 30,03%, во Франции – 23,93%, в Италии – 38,6%, в Нидерландах – 21,59%, в Болгарии – 21,04%, в Венгрии – 24,58%, в Польше – 57,23%.

При этом с начала февраля отбор газа из европейских ПХГ является самым низким с 2016 года (9,43 млрд кубометров), чему способствует теплая погода, высокая ветрогенерация и рекордные поставки СПГ. Правда, за последние дни Европа нарастила изъятия газа на фоне роста спотовых цен из-за обострения ситуации на Украине и ожидания небольшого похолодания.

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, что после остановки сертификации газ в Европе будет стоить по 2 тыс. евро за 1 тыс. кубометров.