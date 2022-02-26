В Киеве раздаются мощные взрывы. По данным Госспецсвязи, оккупанты атакуют ТЭЦ-6 на Троещине

В Деснянском районе примерно четыре хлопка было слышно около 2.00, еще пять – после 3.00.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские оккупанты пытаются атаковать ТЭЦ-6 на жилмассиве Троещина (Деснянский район).

“ВСУ дают бой”, – сообщило ведомство в Facebook.

https://www.facebook.com/dsszzi/posts/263210242656786

“Украинская правда” написала со ссылкой на собеседника в командовании ВСУ, что украинская система ПВО отражает атаки.

25 февраля киевляне уже слышали взрывы в районе ТЭЦ-6. В 20.43 мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram, что возле ТЭЦ произошло пять взрывов с интервалом 3–5 минут.

Общественное со ссылкой на информацию ГСЧС позже уточнило, что возле ТЭЦ работали самоходные артиллерийские установки “Пион”, принадлежащие ВСУ.

На сайте “Киевэнерго” сказано, что ТЭЦ-6 производит тепловую и электрическую энергию для потребителей Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского и Шевченковского районов Киева.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президента РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

В Украине есть погибшие среди военнослужащих и мирных жителей. По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранения получили 316 (более новую информацию украинские власти пока не сообщали). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 25 февраля о более 2800 погибших россиянах. Также, по данным Генштаба, противник потерял более 500 боевых бронированных машин разных типов, около 80 танков, 10 самолетов, семь вертолетов.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы.

Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. Источники “Украинской правды” в контрразведке СБУ рассказали, что Россия планирует перебросить в Киев около 2 тыс. спецназовцев, 10 тыс. десантников, а затем дестабилизировать обстановку в городе, отключить в нем электричество и связь, после чего захватить органы власти и руководство государства.

25 февраля Кличко сообщил, что Киев вступил в фазу обороны, в некоторых районах города уже звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

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