Оккупанты обстреляли под Харьковом “Фельдман Экопарк”. Есть убитые и раненые животные

“Говорите, Россия стреляет только по стратегическим объектам и военной инфраструктуре? Как сообщает пресс-служба Фонда Александра Фельдмана и “Фельдман Экопарк”, на территории экопарка сегодня уже разорвалось пять снарядов”, – написал он.

Нардеп сообщил, что в результаты попадания снарядов убиты и ранены животные.

https://www.facebook.com/pochta.feldman/posts/7692144054132848

25 февраля на странице экопарка в Facebook опубликовали видео разрушенных вольеров.

“В районе “Фельдман Экопарка” до сих пор идут бои, так что, к сожалению, потери пока не окончательные. Некоторые животные пострадали, есть убитые. Также некоторые вольеры разрушены”, – отметили в посте.

Ни Фельдман, ни пресс-служба не уточнили, какие животные пострадали в результате обстрелов. В пресс-службе добавили, что надеются восстановить экопарк с помощью неравнодушных людей и партнеров из европейских зоопарков.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/513748196985058/

“Фельдман Экопарк” был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой “специальной военной операции” российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня “Град”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

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