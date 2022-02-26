Мнение: Письмо: “Чему он научит ребенка?”

Вот письмо о личном конфликте, не военном, но тоже тяжелом, по-своему.

Давайте попробуем автору помочь?

liludebarca

Эволюция, добрый день,

Нашим отношениям было год и несколько месяцев. Живем отдельно, планировали съехаться, в большей степени этого хотела я.

Я сейчас на втором месяце беременности, беременность он встретил как будто с радостью. Но теперь я не верю в искренность его реакций и слов.

Вчера обнаружила в его старом телефоне установленный тиндер, он общается с другими девушками на протяжении всего времени наших отношений, даже в самые счастливые, как мне казалось, времена. И в те же времена пользовался услугами проституток в редкие дни, когда я у него не ночевала или он у меня. Сохранились переписки и даже фотографии.

(Это неприятно и, конечно, такой человек не вызывает доверия. Однако, надо учитывать, что пара не жената, парень скорее всего не оценивал серьезность этих отношений, поэтому не думал про верность. О беременности он узнал совсем недавно и, если был рад, значит вероятно рассматривает вопрос брака и верности. Не факт, но это вполне вероятно)

При этом, все время говорил, что считает флирт на стороне неприемлемым, был против моего дружеского общения с бывшим мужем.



(Это хорошо, что у него такие установки. То, что сам он их нарушает, не так страшно в данном случае, как если бы он откровенно говорил, что измены возможны. Это означало бы, что шансов на нормальную семью с ним очень мало. А тут шансы есть)

Прочитав переписки в тиндере, я его послала нахрен и заблокировала везде.

(Блокировка была ошибкой. Разорвать отношения, обвинив в изменах, которые были обнаружены путем слежки, это еще более-менее понятный шаг. А вот блокировать было лишним. Понятно почему, друзья?)

Что мне делать с малышом?

Я думаю уехать из этой страны ближе к родителям, хотя они будут очень расстроены моей ситуацией. Работаю удаленно. Финансово мне обеспечить ребенка одной будет очень сложно, но возможно.

(Можно рассмотреть такую возможность)

Если я останусь, этот человек точно будет настаивать на доступе к ребенку. С одной стороны как будто лишать малыша отца не хорошо, а с другой — чему он ребенка научит?

(Ребенка пока нет. Не надо забегать так далеко. Не надо думать за него, что он будет стремиться и что он будет учить плохому. Надо жить в настоящем моменте. В настоящем можно было высказать ему свое разочарование и свою готовность порвать отношения из-за измен, а дальше дождаться его хода. Друзья, понятно, как штурманство лишает автора КП?)

Он из гетто, никогда в жизни не видел, что такое нормальная семья, умеет врать прямо смотря в глаза. Конечно, раньше надо было думать.

(Недавно еще автор была рада беременности и хотела жить вместе, а теперь готова обесценить мужчину со всех сторон, хотя у него есть конкретный косяк, а все остальное ЗВ и анти-шкатулка. Как это мешает смотреть на конфликт конструктивно, понятно?)