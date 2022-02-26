Мнение: “Путин врет! Армия РФ несет ужасные потери!”

Да, да – вот эту дичь сейчас постит один из каналов миллионников на Ютубе, еще вчера зарабатывавший десятки тысяч долларов – да-да, это не шутки – на роликах про крутую армию России. Понимаете, да?

Один из каналов в телеге, типа живущий там американец – пишет, что ЕМУ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТСЯ НИЧЕГО!

Дениска Косяков отписался, что ему Apple Pay ближе, чем своя страна… ну типа, санкции же.

И мне лично плохо. Но не потому что наша армия провела блестящую операцию – на данный момент, я только встал, 6 утра – потерь нет или практически нет, среди мирного населения Украины вообще нет – еще раз – от рук армии РФ, то что там уже намолотили бандеровцы еще будут разбирать и разбирать. И не только разбирать, я надеюсь, но и как в Нюренберге.

Армия России – это мощнейшая организация в мире. Первый день операции по денацификации Украины показал – у нас не только крутейшие в мире ракеты, США завидуют, но и идеальная разведка, идеальная слаженность работы Генштаба, все просто на 5++. А сволочи начали орать, что они против войны.

И вот как же с…ка хочется взять каждую такую рожу, жирную, лощеную, довольную, которая ездит в ЕС в отпуск, а не на Донбасс и спросить – а ты, падла, видел все эти 8 лет фото обстрелов и погибших? А ты, с…ка, почему не расскажешь нам про "сепаров" и "москалей на ножи"? Почему, тебе, крыса тыловая стыдно перед украинцами, но когда для русских запрещали русский язык – ты молчал? Когда ходили твари со свастикой – ты пил смузи и боролся за Навального?

Эти все будут молчать – у них нет методички. Я вообще понял, что это жуть и это нас туда же завести может. Ведь – это потрясающе. У них одни и те же ответы!

Почему в Киеве нацики? Путин виноват, он Крым забрал! Все, не будет больше нюансов, хотя именно нацики свергли Януковича, если что! Историю про Крым знают не только лишь все!

Они задолбали не смотреть неудобную правду! Этим паразитам велосипедные дорожки упали с неба, а не сделала их Россия. Этим паразитам сегодня спокойно – потому что это так получилось, а не Путин не дал Штатам нас ограбить еще разок!

Они смотрят на курс доллара, но их деды смотрели бы в 1944-й на курс марки?

И, конечно, вот так выглядит информационная война. У нас окопалось миллион граждан аграрной сверхдержавы – косивших под патриотов. Своих дураков мало, так еще эти в уши дули.

Денацификация в Германии была принудительной – заставляли фрицев смотреть зверства Гитлера.

Хочу верить, что когда мы закончим на Украине – у нас возьмуться за нашу т.н. интелигенцию (слово-то какое гадкое теперь).

И заставят ПАЦИФИСТОВ пересмотреть все, что сделали бандеровцы на Донбассе. Все, что наворовал Навальный за все это время. Все, как работают Штаты, чтобы разрушить нашу страну.

А "Эхо Москвы" всей кодлой поедет на курорты по строительству Бам-2.

Сегодня я злой.

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