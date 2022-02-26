“Братья”: как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами

Весь мир следит за тем, что сейчас происходит на Украине. Напомним, что вчера на территории всей страны началась спецоперация. Кто-то поддерживает действия властей, кто-то, наоборот, против. Несмотря на это, огромное количество людей из России говорят теплые слова в сторону жителей соседней страны.

“Начну с того, что русский народ с украинским – это братья. В ситуации войны и каких-либо волнений, конечно же, все русские люди, весь русский народ примут беженцев, помогут. И я в том числе, несмотря на то, что я с Узбекистана и уже много лет проживаю в России”, – дал комментарий корреспонденту “Дни.ру” Санжар Ибрагимов.

Многие думают, как теперь сложатся отношения между русскими и украинцами. Бизнесмен высказал свою точку зрения.

“Люди не виноваты в сложившейся ситуации. Есть украинцы, а есть фашисты – это две разные вещи. Нужно это разделять и понимать, что украинский народ в России всегда любили, любят и будут любить. Я, конечно, за мир во всем мире. Мне хотелось бы, как и всем людям, чтобы они оставались жить в своих домах под чистым небом и чтобы никому никуда не пришлось бежать, но если сложатся какие-то обстоятельства, то, конечно же, Россия всегда поможет, примет и сделает все возможное для того, чтобы их братья были в спокойной атмосфере, обутые, одетые”, – подытожил эксперт.