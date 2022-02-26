 

Псаки сочла «падение» Киева «реальной возможностью»

26.02.2022, 3:30, Новости дня
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Существует «реальная возможность» того, что Киев перейдет под контроль России, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Оценивая вероятность «падения» Киева, Псаки сказала, что «такая реальная возможность существует». Она заявила: «Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву». Псаки при этом отказалась «вдаваться в гипотезы о том, как это будет выглядеть» и как отреагируют США, передает ТАСС.

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, а также блокировали Конотоп и Сумы.



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