Псаки сочла «падение» Киева «реальной возможностью»

Существует «реальная возможность» того, что Киев перейдет под контроль России, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Оценивая вероятность «падения» Киева, Псаки сказала, что «такая реальная возможность существует». Она заявила: «Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву». Псаки при этом отказалась «вдаваться в гипотезы о том, как это будет выглядеть» и как отреагируют США, передает ТАСС.

Напомним, РФ проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, а также блокировали Конотоп и Сумы.